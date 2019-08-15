فدعم: بعض الساسة يستغلون الجثث لإثارة الفتنة

2019/08/15 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم، على استغلال موضوعة الجثث التي دفنت في كربلاء لإثارة الفتنة الطائفية.

وقال فدعم في صفحته على {تويتر} ان" بعض الساسة الذين يأججون الفتنة اليوم، قد تركوا بالأمس محافظاتهم وهربوا الى دول الجوار عند دخول داعش".وأضاف" اليوم يشتغلون الجثث لاستثمارها في اثارة الفتنة".وكانت وثائق رسمية كسفت في الاسبوع الجاري عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية في مناطق شمال محافظة بابل ودفنها في كربلاء المقدسة.وحمت جهات سياسية الحكومتين الاتحادية والمحلية مسؤولية دفن الجثث دون الافصاح عنها.انتهى

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