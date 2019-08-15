البنتاغون: الاتفاق مع تركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا سينفذ على مراحل

2019/08/15 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع الاميركية ان الاتفاق المبرم مع تركيا حول المنطقة الامنة في سوريا سيتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون روبرتسون إن الخيارات حول مركز التنسيق المشترك مع العسكريين الاتراك يتم مراجعتها بشكل تفصيلي، مشيرا الى أن الولايات المتحدة جاهزة لبدء تنفيذ بعض الأنشطة بالسرعة الممكنة من اجل تنفيذ الالية المتفق عليها وعلى شكل مراحل.

واوضح روبرتسون ان الهدف من وراء هذه الخطة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن.

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