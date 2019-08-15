الحمامي نحن مع الغاء مكاتب المفتشين العموميين التي جاء بها بريمر

2019/08/15 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي ،الخميس، على ضرورة الغاء مكاتب المفتشين العموميين لكونها خطوة ومشروع أسسه بريمر المحتل اثناء فترة الاحتلال.

وذكر الحمامي، إننا”مع الغاء المفتشيين العموميين على اعتبار ليس فقط انها جاءت عن طريق بريمر وانما هو نظام رقابي أمريكي غير معمول به العراق”.

واضاف، ان” العراق يعتمد على ديوان الرقابة المالية وله قانون وتعليمات وسياقات ومنذ تأسيس الدولة العراقية ديوان الرقابة هو الضابط حركة الاداء في جميع المؤسسات وخصوصا في الزاوية المالية”، مبينا ان “المفنش العام بامكانه تعطيل اي مشروع دون ان يحاسبه احد وهذه كارثة حتى لو كان على خطأ.



وللاسف هذا هو نظام بريمر المحتل”.

واشار الى انه”من غير المعقول ان نركن الى الاتكال على قرار اصدره رجل محتل للعراق لفترة الاحتلال اي نوع من الخضوع والخنوع والذل عندما يكون الانسان منبطحا متخاذلا متواطئ مع المحتل وهذا مرفوض من الشعب العراقي ويفترض ايضا يرفض من الدولة”.

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