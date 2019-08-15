2019/08/15 | 14:55

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انقطاع التيار الكهربائي يجبر أهالي «قضاء علي الغربي» على التظاهر

كلمة -

بغداد

خرج أهالي قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان، يوم

الخميس، بتظاهرات حاشدة احتجاجاً على انقطاع الكهرباء.

وذكرت مواقع خبرية "خروج اهالي قضاء علي الغربي بمظاهرة حاشدة

احتجاجاً على انقطاع التيار الكهرباء في اليومين السابقين"،

مطالبين" بتحسين ساعات القطع المبرمج وتحسين الخدمات".

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