2019/08/15 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت تركيا محادثات مع الحكومة العراقية من أجل استعادة النساء والأطفال الأتراك الذين كان أزواجهم وآباؤهم منخرطون في القتال مع تنظيم "داعش"، وفق ما نقل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تفاوض العراق لاستعادة أطفال وزوجات "الدواعش" ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تفاوض العراق لاستعادة أطفال وزوجات "الدواعش" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).