وزير الداخلية : اعادة نازحي جرف النصر مرهونة باستقرار الوضع الامني في المنطقة

2019/08/15 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الداخلية ياسين الياسري :” ان اعادة نازحي جرف النصر مرهونة باستقرار الوضع الامني شمالي بابل عموما وفي المناطق المتاخمة لمحافظة الانبار “، مشيرا الى :” ان اعادتهم ستتم بجدول زمني تضعه الجهات ذات العلاقة”.

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