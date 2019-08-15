تعرف على سيرة الفريق عثمان الغانمي بقيادة اركان الجيش العراقي

2019/08/15 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق أول ركن عثمان الغانمي ضابط عراقي في القوات المسلحة العراقية شغل منصب قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي ثم عين قائدا لعمليات الفرات الاوسط وفي 2014 عين نائباً لرئيس اركان الجيش العراقي عين بعد فترة وجيزة رئيسا لأركان الجيش العراقي.ولد القائد الغانمي في مدينه سومر احدى نواحي قضاء عفك التابعة لمحافظة الديوانية.

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