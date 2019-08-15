جبل طارق تفرج عن قائد الناقلة الايرانية وثلاثة من طاقمها

2019/08/15 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبارافرجت سلطات جبل طارق، اليوم الخميس، عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية غرايس واحد، وثلاثة من أفراد طاقمها.

وأعلن رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو أن سلطات المنطقة أفرجت اليوم الخميس عن قبطان ناقلة النفط الإيرانية غرايس واحد، وثلاثة من أفراد طاقمها.

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أنّسلطات المنطقة ستفرج اليوم الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية "غرايس-1".

بيكاردو "لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة ما دامت السفينة لن تتوجّه إلى سوريا ولن تخرق العقوبات الأوروبية على دمشق"، بحسب الصحيفة.

وتنظر المحكمة اليوم في وضع الناقلة الإيرانية التي احتجزتها قوات مشاة البحرية الملكيّة البريطانية في تموز/ يوليو الماضي.



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