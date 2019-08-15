شرطة ديالى: داعش لايسيطر على شبر من ارض المحافظة وهذه اجراءاتنا لدعم قرى مياح

2019/08/15 | 14:58

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بغداد :سومر نيوز

اكد قائد شرطة ديالى اللوا فيصل العبادي، الخميس، بان تنظيم داعش لايسيطر على شبر من ارض المحافظة.

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