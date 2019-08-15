ديالى: بدء خفض الاستنفار الامني في 24 وحدة ادارية

2019/08/15 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الخميس، عن بدء خفض الاستنفارالامني في 24 وحدة ادارية.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية المشرفة على خطة عيد الاضحى الامنية بدات بخفض مستوى الاستنفار الامني الذي تم اعلانه قبيل عيد الاضحى لدواعي امنية”.واضاف المصدر،ان” خفض الاستنفار الامني سيشمل 24 وحدة ادارية تمثل […]

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