2019/08/15 | 15:02

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عبد المهدي يوجه بالتحقيق في حادثة معسكر الصقر واستكمال نقل مخازن السلاح خارج المدن

بغداد اليوم- ميسان

تظاهر العشرات من أهالي قضاء علي الغربي، شمال محافظة ميسان، الخميس (15 اب 2019)، وقاموا بقطع الطريق المؤدي الى العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن متظاهرون في قضاء علي الغربي شمال محافظة ميسان قطعوا الطريق السريع الراب

بغداد اليوم- متابعة

وقال رئيس منظمة المتبرعين بأعضائهم البشرية في إقليم كردستان، فرهاد قادر، الخميس (15 اب 2019)، إن حوالي 1000 شخص، أكثرهم من النساء في الاقليم، قاموا بتسجيل اسمائهم للتبرع بأعضائهم البشرية بعد وفاتهم.

وذكر قادر في تصريح

بغداد اليوم- بغداد

قال نعيم العبودي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية، الخميس (15 اب 2019)، إن العراق تعافى من ما اسماها بـ "انفلونزا الطائفية"، مؤكداً أنه "لن يعود الى نقطة الصفر والدم".

وذكر العبودي في تغريدة عبر حسابه في

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