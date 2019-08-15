مسرور بارزاني يأمل بتحقيق مكاسب أكبر لشعب كوردستان

2019/08/15 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، عن أمله بتحقيق مكاسب أكبر لشعب كوردستان.

جاء ذلك في رسالة تهنئة له، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذكرى السنوية لميلاد رئيسه مسعود بارزاني.

وقال مسرور بارزاني في الرسالة "آمل أن تكون هذه المناسبة العظيمة باعثاً لإنجاز مكاسب أكبر وضمان حياة مفعمة بالسعادة والرخاء لشعبنا، وتحقيق المزيد من السلم والعمران والأمان لوطننا".

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