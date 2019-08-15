خبير: معسكر الصقر ضرب بطائرات الدرون

2019/08/15 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الامني، احمد الشريفي، اليوم الخميس، ان الانفجار الذي وقع

في معسكر الصقر والذي تضررت منه الكثير من البيوت القريبة منه كان

قصفا جويا بواسطة طائرات الدرون.وقال الشريفي، في حديث صحفي، ان "الضربات التي تعرضت لها جميع المواقع

العسكرية سواء كانت للحشد الشعبي او للقوات الامنية كانت مفتعلة

بواسطة اسرائيل".واوضح، ان "الحكومة الاسرائيلية تحاول ان تضغط سياسيا بهذه العمليات

على الحكومة العراقية للموافقة على صفقة القرن"، مبينا ان "اسرائيل

وامريكا تحاول تجريد الاجهزة الامنية من الحشد والجيش من الاسلحة

القوية والروح القتالية".واكد ان "طائرات الدرون قادرة على التحليق لمدة 23 ساعة بالتالي لا

تحتاج الى التزويد بالوقود، وهي من الطائرات الخفيفة التي تستخدم لتلك

العمليات".

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