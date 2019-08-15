2019/08/15 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



اندلاع حريق بكرفانات تابعة للداخلية في النجف الاشرف

اندلع حريقا بكرفانات تابعة لوزارة الداخلية في محافظة النجف

الاشرف.وذكر مصدر ان "حريقا اندلع في كرفانات تابعة للضمان الصحي لوزارة

الداخلية مجاور مستشفى الحياة في محافظة النجف، ما ادى الى الحاق

اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

وبين المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرا الى انه

"لم تعرف اسباب اندلاع الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. اندلاع حريق بكرفانات تابعة للداخلية في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. اندلاع حريق بكرفانات تابعة للداخلية في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).