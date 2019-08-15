2019/08/15 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في مخازن لمواد صحية في احد المستشفيات في النجف .وقال مصدر في اعلام الدفاع المدني في النجف :” ان الحريق اندلع في ثلاثة كرفانات تستخدم لخزن المواد الصحية لمستشفى الحياة الاهلي ، وكرفانين تابعين الى صندوق الضمان الصحي التابع الى مكتب وزير الداخلية “.واضاف انه :” تمت السيطرة على الحريق دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. حريق في مخازن مواد صحية باحد مستشفيات النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. حريق في مخازن مواد صحية باحد مستشفيات النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).