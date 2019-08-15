2019/08/15 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يصدر قرارات مهمة تتعلق بنقل مخازن الأسلحة ومنع الموافقات الخاصة بالطيران وتعويض المتضررين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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