2019/08/15 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يوعز بتعويض المواطنين عن الاضرار البشرية والمادية لحادث معسكر الصقر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/15 | 15:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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