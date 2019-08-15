الياسري من بابل: وضعنا الية لعودة العوائل النازحة الى جرف النصر

2019/08/15 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الياسري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة بابل، وحضرته "الغدير"، ان" وزارة الداخلية وضعت آلية جديدة من أجل عودة العوائل النازحة الى جرف النصر شمالي المحافظة".وأضاف أن" الجثث التي تم الحديث عنها قديمة وليس لها علاقة بموضوع الطائفية".انتهى..م.م

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