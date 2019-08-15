آمال قرامي - أن تكوني سياسيّة في تونس2019

2019/08/15 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي وقلّما خرجنا من سرديّة الفخر والاعتزاز بمكاسب «المرأة» التونسية إلى ممارسة النقد الذاتيّ للحركة النسويّة، ومراجعة «الثوابت» و«المقدّسات» التي سيّجتها.ولكن فرض علينا السياق المفصليّ الذي نمرّ به أن نتأمّل اليوم في «دخول التونسيات» إلى سباق الترشّح إلى منصب «رئيس الجمهورية» رغم وعي أغلبهنّ بأنّ حظوظهنّ قليلة، وإدراكهنّ أنّ العوائق لا تزال كثيرة.فالترشّح لهذا المنصب، يبقى في المتخيّل الجمعيّ، حكرا ......

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