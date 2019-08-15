2019/08/15 | 15:19

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السياسية

الخميس 15 أغسطس 2019 | 03:14 مساءً | عدد القراءات : 8

عبد المهدي يتخذ قراراً بشأن تواجد المعسكرات داخل المدن والطيران في الاجواء العراقية

عبد المهدي يتخذ قراراً بشأن تواجد المعسكرات داخل المدن والطيران في الاجواء العراقية

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