شرطة واسط تنفي انباء انفجار سيارة مفخخة في منطقة حي الجهاد

2019/08/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط: الفرات نيوز} نفت مديرية شرطة واسط، الخميس، انباء انفجار سيارة مفخخة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "ننوه للإخوة متابعي الصفحة بان لا صحة لما تناقلته الأخبار حول انفجار سيارة مفخخة في واسط وإنما هو حادث انقلاب عجلة نوع كيا في منطقة حي الجهاد طريق السفحة سقطت في احد الأنهر مما أدى إلى احتراقها دون أي خسائر بشرية تذكر.

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