النجيفي يحدد موعد انطلاق المؤتمر التأسيسي لجبهة الانقاذ والتنمية

2019/08/15 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي عن موعد انطلاق المؤتمر التأسيسي للجبهة.

وقال النجيفي في بيان موجه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه الى اعضاء الجبهة" اليوم وبعد ان انقضت اجازة عيد الاضحى المبارك، اقول إن همومنا ومتاعبنا وجراحنا كثيرة ومتعددة ، منها ما هو مستمر ومخطط له ، ومنها ما يأتي على شكل أحداث وممارسات تفضح السياسات والمناهج ، وتسقط عنها أي ستر؛ لذلك أجد أن ردود الأفعال ومهما بلغت من الشدة والشرعية ينبغي أن تنتظم على وفق قاعدة قوامها التمسك بمنهج واضح للعمل ، وأساليب لا يغيب عنها الهدف ، ولا يضبب الحماس قدرتنا على الرؤية البعيدة".واضاف" وحدتنا سر قوتنا ، دونها سنجد ان الزمن المطلوب يتضاعف لأن الجهود ستتشتت ، وسيضعف حماس جماهيركم الذين يتلقون كل يوم أشكالا من التآمر والخديعة والوعود الكاذبة ، حتى بات الأمر عسيرا عليهم في التفريق بين هذه الأجندات ، فكيف باتخاذ موقف محدد منها ؟، لا شيء يأتي جاهزا او يمكن تحقيقه بسهولة ، الجهد الناضج المستمر ، والأسلوب المعبر الرصين ينبغي ان يكونا دليلا في فك اي ارتباط بين جماهيرنا وبين من أراد بيع ارادتهم لأصحاب أجندات لا تتفق مع مصلحتهم الحقيقية ، عندها لن تكون لهؤلاء المدعين فرصة للزعم بأنهم ممثلون عن جمهورنا".واشار النجيفي، الى أن" البناء الفكري مهما كان رصينا ومحكما فانه يحتاج الى أساليب تتناغم معه ، وتساعده في تحقيق الأهداف المرجوة التي تشكل خريطة تطلعات مشروعة لا تجرح أحدا ولا تنتقم من أحد ، إنما هي متماهية في النضال من اجل الإنقاذ ودرء المخاطر والأزمات ، وصولا الى تحقيق حياة كريمة ، وكرامة مصانة".وتابع" بدءا من الأسبوع القادم ستتكثف الاجتماعات واللقاءات لتهيئة كل ما يلزم لمؤتمر جبهتكم التأسيسي ، لذلك اجدد دعوتي لكم لمزيد من الجهد والعمل مع ابناء شعبكم ، فكلما اتسعت قاعدتكم ، وزاد حجم الإيمان بضرورتها ، تصبح الآمال المرجوة أقرب منالا، وفي الختام اذكر بكثير من الأسى رحيل راجع العيفان العيساوي عضو المكتب السياسي لحزب للعراق متحدون فقد كان رجلا وطنيا شكل رحيله خسارة كبيرة تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه".انتهى

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