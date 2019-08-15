تعرف على حصيلة الحوادث المرورية في السليمانية خلال العيد

2019/08/15 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وقعت ٨ حوادث مرورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن حدود محافظة السليمانية في اقليم كردستان، اسفرت عن مصرع واصابة ٢٢ شخصاً.





وقال المتحدث باسم مديرية مرور السليمانية كاروان محمد في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “ثمانية حوادث مرورية وقعت في حدود محافظة السليمانية، اربعة منها وسط المدينة واربعة خارج المدينة”.

وأوضح، ان “الحوادث شملت اربع حالات انقلاب سيارات واربع حالات اصطدام، ادت الى اصابة 18 شخصا ومصرع ٤ اخرين بجروح”.

وذكر محمد، ان “ايام عيد الاضحى في العام الماضي شهدت وقوع 16 حادث مروري ادت الى اصابة 22 شخصا ولم تسجل اي حالة وفاة”.





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