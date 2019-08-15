مطالب بمقضاة كل من يسيء للجيش العراقي

2019/08/15 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

طالبت الجبهة العربية الموحدة في محافظة كركوك، يوم الخميس،

بإحالة كل من يسيء للجيش العراقي الى القضاء.

وقالت الجبهة في بيان ان "الأصوات النشاز التي ظهرت مؤخرا والتي

وصفت الجيش العراقي بالمرتزق وطالبت بحله لا تريد لهذا البلد

الاستقرار"، مبينة ان "التاريخ المشرف لهذا الجيش منذ العشرينات من

القرن الماضي يؤكد أن هذا الجيش البطل هو ليس فصيل مسلح او مجموعة

مقاتلة ولا يمثل حزب او جهة او قومية او مذهبية وليس بحاجة إلى

تقييم من أحد انما هو فوق الجميع وأكبر من كل المسميات".

واضافت ان "الجيش رمز سيادة الوطن وحامي الحمى ومرعب الأعداء، لذلك

استهدفت هذه المؤسسة الوطنية منذ أول أيام الاحتلال ووصل حال البلد

إلى هذا التدهور والضعف وتكالب عليه الأصدقاء قبل الاعداء".

وتابعت ان "هذا الجيش استعاد عافيته وسطر اروع ملاحم الانتصارات على

الإرهاب وطهر ارض العراق من رجسه واعاد مناطق كبيرة إلى حضن الوطن

وسيادة القانون بعد أن كانت تعبث بأمنها قوات تابعة لأحزاب غير

خاضعة لسلطة الدولة".

واردفت أن "تلك الأصوات التي أساءت للجيش العراقي لن تستطيع التأثير

على تاريخ هذه المؤسسة العريقة ولا على أدائها ومهنيتها وحياديتها

وستبقى هذه المؤسسة صمام أمان لوحدة واستقرار العراق والحارس الأمين

لحدوده من زاخو إلى الفاو".

وطالبت الجبهة "الحكومة المركزية بإحالة مثل هذه الأصوات إلى القضاء

تمهيدا لكي ينالوا الجزاء العادل لما سببوه من استهداف لأعلى رمز من

رموز أمن الدولة وهيبتها وجرح لمشاعر منتسبي هذا الجيش البطل

وأهالي شهدائه واغلب أبناء الشعب العراقي".

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