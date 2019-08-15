المالكي يطالب بتدخل حكومي حازم إزاء حوادث مخازن السلاح

2019/08/15 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الخميس، إن تكرار الحوادث داخل مخازن السلاح يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً....

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