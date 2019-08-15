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عبد المهدي يلغي كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية ويحصرها به


عبد المهدي يلغي كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية ويحصرها به
2019/08/15 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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