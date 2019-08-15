شرطة واسط تنفي انفجار سيارة مفخخة في المحافظة

2019/08/15 | 15:33

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بغداد اليوم- واسط

نفت قيادة الشرطة في محافظة واسط، الخميس (15 اب 2019)، انفجار سيارة مفخخة في المحافظة.

وقالت القي...





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