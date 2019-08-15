2019/08/15 | 15:38

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طائرات اليمن المسيرة بإنتظار الأمر لإستهداف عمق الإمارات

في ظل تطور القدرات العسكرية للدفاعات والمنظومة الجوية اليمنية

وطائراتها المسيرة في إستهداف عمق قوى العدوان في السعودية

والإمارات .

فقد أكد مصدر يمني مطلع أن أربعين طائرة مُسيرة جاهزة لتنفيذ عمليات

واسعة النطاق داخل عمق الإمارات وتشمل دبي فقط ، وأشار إلى أن تنفيذ

تلك العمليات تنتظر فقط إصدار الأمر من القيادة العليا بشأن ما وصل

إليه المتحدث بإسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام من مشاورات مع

طهران ومدى تنفيذ أبو ظبي لالتزاماتها التي قطعته لقائد حركة أنصار

الله السيد عبدالملك الحوثي

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