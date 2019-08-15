2019/08/15 | 15:38

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فينيسيوس مقابل نيمار !!..



كيف كان رد مدريد ؟

غلاف الآس | باريس يطلب فينيسيوس من أجل نيمار لكن مدريد يرفض.

غلاف ماركا | فينيسيوس لا يُمس.- باريس يرى فيه البديل المثالي لنيمار- بالنسبة لمدريد، هو لا يُمس.

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