المالية النيابية تطالب البنك المركزي سحب قراره بايقاف العمل بـ(الكي كارد) لانه يضر الموظفين

2019/08/15 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو،اليوم الخميس، عن وجود شبهات فساد في عقود “الكي كارد” و”الماستر كارد” ، مشيرًا إلى أنه تم

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