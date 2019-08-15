مجلس الامن الوطني يصدر قرارات مهمة تتعلق بامن المدن

2019/08/15 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في بغداد،اليوم الخميس، اجتماع مجلس الامن الوطني .



وذكرت مصادر امنية ان الاجتماع تخلله اتخاذ عدد من

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