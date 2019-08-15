2019/08/15 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائم مقام قضاء الحبانية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي، اليوم الخميس، عن اعتقال ستة أشخاص من أبرز مروجي الحبوب المخدرة خلال حملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي في حديث له ، إن “القوات الأمنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ستة من مروجي الحبوب المخدرة في مناطق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أبرز مروجي الحبوب المخدرة شرق الرمادي النعيم نيوز.

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