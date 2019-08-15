الاعلام الرقمي: المراهقون يعتمدون في تلقي الاخبار على اليوتيوب

2019/08/15 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، بأن المراهقين يعتمدون في تلقي الأخبار على قنوات “اليوتيوب”، ولا يعتمدون على المصادر الإخبارية الرسمية الا بنسبة بسيطة، بحسب اثنين من مراكز الأبحاث العالمية.وأوضح المركز، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “دراسة حديثة لـ SurveyMonkey وCommon Sense Media كشفت أن حوالي 75% من

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