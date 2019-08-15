بكين تتوعد بالرد على رسوم واشنطن

2019/08/15 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت بكين اليوم الخميس أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة حتمية لمواجهة قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.وقالت وزارة المالية الصينية، إن “الرسوم الجمركية الأمريكية تنتهك تفاهمات توصل إليها رئيسا البلدين، وتنحرف عن المسار الصحيح لتسوية النزاعات عبر المفاوضات”.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مطلع الشهر […]

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