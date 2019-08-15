اعتقال ستة متاجرين بالحبوب المخدرة شرقي الرمادي

2019/08/15 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة /الانبار..اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داد الدليمي ،الخميس، عن اعتقال 6 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة امنية استباقية استهدفت مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة في مناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن”القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من قضاء الخالدية […]

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