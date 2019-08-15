حادث طعن بـ(سكين) خارج مبنى وزارة الداخلية البريطانية

2019/08/15 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، وقوع حادث طعن بـ"سكين" خارج وزارة الداخلية في لندن.

واستبعدت الشرطة البريطانية ان يكون الحادث ذات دوافع ارهابية.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن على مدار العام الحالي العديد من حوادث الطعن المختلفة في أوقات متقاربة للغاية باستخدام "سكين".

فيما أعاد العديد من المحللين حوادث الطعن في بريطانيا إلى انخفاض ميزانية الشرطة، حيث خفضت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ميزانية الشرطة تمهيدًا لدراسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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