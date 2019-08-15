بمساهمة ايزيدي 24، منظمة ايزيدية المانية تختم مشروعآ يخص المختطفين الايزيديين

2019/08/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برلين اختتمت منظمة “هاوار هيلب” الالمانية التي تديرها الصحفية والمخرجة الالمانية الايزيدية “دوزن تيكال” مشروعها الخاص بالمختطفات والمختطفين الايزيديين الذين لازالوا في سجون داعش الإرهابي.مشروع “هاوار هيلب” الذي بدء في الثالث من أغسطس لغاية الرابع عشر من الشهر نفسه من عام 2019، سُلط من خلاله الضوء على المختطفات والمختطفين الايزيديين …

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