المنظمة الايزيدية للتوثيق تقيم فعالية استذكارا لمجزرة كوجو

2019/08/15 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ شنگال نظمت المنظمة الايزيدية للتوثيق اليوم في ناحية الشمال/ سنوني، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، فعالية لاستذكار مجزرة كوجو، والتي كانت تحت شعار “استذكار ماسأة الابادة الجماعية بذكرى مجزرة كوجو، وتطلعات المجتمع الايزيدي المستقبلية”.تضمنت الفعالية عدة فقرات، اغلبها كانت على التطلعات المستقبلية للمجتمع الايزيدي وقضايا عودة النازحين وبقائهم في المخيمات …

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