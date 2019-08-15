عادل عبد المهدي يصدر توجيهاته بشأن حادث انفجار عتاد معسكر الصقر جنوبي بغداد

2019/08/15 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عددا من التوجيهات بشأن حادث انفجار معسكر الصقر جنوبي بغداد.

ووجه عبد المهدي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الامن الوطني، بإجراء تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات المسؤولة للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر ورفع تقرير خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، واستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي او العشائري او غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش الى خارج المدن.

وأكد عبد المهدي، أن اي تواجد لمعسكرات عسكرية او مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.

وأوعز بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية كالاستطلاع والاستطلاع المسلح، والطائرات المقاتلة، والطائرات المروحية، والطائرات المسيرة بكل أنواعها” لجميع الجهات العراقية وغير العراقية، وحصر الموافقات بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا او من يخوله اصوليا، داعيا جميع الجهات للالتزام التام بهذا التوجيه ، وأن اية حركة طيران تعتبر معادية ويتم التعامل معها من قبل دفاعات العراق الجوية بشكل فوري.

وأمر المباشرة بتعويض المواطنين على الاضرار البشرية والمادية التي تعرضوا لها نتيجة الحادث وفق القانون.

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