الاعلام الرقمي: معظم المراهقين يستقون أخبارهم من اليوتيوب

2019/08/15 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مركز الاعلام الرقمي، ان المراهقين يعتمدون في تلقي الاخبار على قنوات اليوتيوب، ولايعتمدون على المصادر الاخبارية الرسمية الا بنسبة بسيطة، بحسب اثنين من مراكز الابحاث العالمية.





وأوضح المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دراسة حديثة لـ SurveyMonkey و Common Sense Media كشفت ان حوالي 75% من المراهقين بين عمر 13 و 17 عاما ذكروا انه من المهم مواكبتهم للاحداث الجارية وان نصفهم يطلعون عليها عن طريق متابعة اليوتيوب بدرجة عالية ثم الفيسبوك وتويتر، وليس من وكالات الانباء المعروفة”.





وبين المركز، ان “الدراسة التي شملت الف مراهق اوضحت ان 60% من المراهقين يعرفون الاخبار من المشاهير والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات الموجودة على شبكة الانترنيت، على الرغم من اعتراف العديد من هؤلاء المراهقين بان وسائل الاعلام اكثر ثقة من مواقع التواصل الاجتماعي”.





وأشار الى “خطورة النتائج المترتبة على هذا البحث، لان العديد من الفيديوهات التي يتم نشرها في اليوتيوب تفتقر للدقة والمصداقية ولاتعتمد على البحوث والدراسات او المصادر الرصينة في صياغتها ونشرها للاخبار”.

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