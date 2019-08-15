النائب الزهيري يزور ناحية الوجيهية بمناسبة عيد الاضحى

2019/08/15 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … زار عضو كتلة بدر النيابية ، النائب حسين جاسم الزهيري ناحية الوجيهية التابعة لقضاء المقدادية والتقى بعددا من الاهالي من قرى الناحية في مضيف الشيخ صلاح زيني التميمي.وهنأ الزهيري اهالي ناحية الوجيهية بمناسبة عيد الاضحى المبارك واعرب عن شعوره بالمودة للقائهم بهذه المناسبة التي تعتبرمن اعظم المناسابات التي تجمع جميع […]

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