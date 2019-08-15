إنقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية ببغداد

2019/08/15 | 16:35

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بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، انقاذ شخص حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية وس...





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