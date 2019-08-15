2019/08/15 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجم حسن الرداد يكشف ماذا سيفعل لو أرتدى طاقية الإخفاء؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TNqWHuq0aQk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجم حسن الرداد يكشف ماذا سيفعل لو أرتدى طاقية الإخفاء؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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