2019/08/15 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بتعاون المسؤولين في العراق مع الجمهورية الاسلامية بشان مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، مؤكدا انه وفقا للاتفاق المبرم مع العراق سيكون الغاء التاشيرة بعد العاشر من محرم لغاية نهاية صفر.وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش الملتقى الدولي للناشطين في مجال مراسم الاربعين، انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلیة الایرانیة:الايرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرة حتى نهاية صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلیة الایرانیة:الايرانيون يدخلون العراق بدون تأشيرة حتى نهاية صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).