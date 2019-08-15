حكم دولي يلقي محاضرة للاعبي الزوراء قبل مغادرتهم الى المغرب

2019/08/15 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..القى الحكم الدولي، علي صباح، محاضرة الى لاعبي نادي الزوراء من اجل اطلاعهم على قوانين الاتحاد الدولي الجديدة للعبة “فيفا”، قبل مغادرة وفد الفريق الى المغرب عصر اليوم.وقال صباح في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “صباح اليوم، القيت محاضرة للاعبي نادي الزوراء من اجل اطلاعهم على قوانين فيفا الجديدة التي اصدرها الاتحاد الدولي”.[…]

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