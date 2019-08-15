كيف أنعشت حرب ترامب التجارية طموحات الصين؟

2019/08/15 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية بأن مبادرة الحزام والطريق الصينية شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشة بعد عام من تذمر الدول النامية من

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