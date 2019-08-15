2019/08/15 | 16:40

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السيطرة على حريق داخل قناة النجباء الفضائية وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بالسيطرة على حريق نشب داخل قناة النجباء

الفضائية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وذكر المصدر أن "حريق في منظومة التبريد الخارجية على سطح بناية قناة

النجباء اثر تماس كهربائي تم اطفاؤه والسيطرة عليه ولا توجد اضرار

مهمة.

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