هل اعتزل كاظم الساهر الغناء؟

2019/08/15 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يبدو أن الفنان #كاظم_الساهر سيأخذ إجازة من كل مشاغله الفنية، لكن لن يصل الأمر إلى حدود #الاعتزال.وأوضحت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، أن «ما حصل في […]

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