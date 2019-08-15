قائد العمليات يعلن نجاح خطة العيد في بغداد

2019/08/15 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن جليل الربيعي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى في العاصمة.

وقال الربيعي في بيان تلقت "العهد نيوز"

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