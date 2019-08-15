عودة اكثر من 150 عائلة نازحة الى الموصل خلال هذه الفترة

2019/08/15 | 16:43

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العهد نيوز – نينوى

اعلن رئيس مجلس نينوى سيدو جتو عن عودة 150 عائلة نازحة من مخيمات جنوب الموصل خلال الاشهر الستة الماضية .

وقال جتو في

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